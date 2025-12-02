Roma, due novità per Gasperini: Dovbyk è ritornato a correre dopo l’infortunio. Si ferma ancora Dybala: ecco il motivo

Roma, ripresa degli allenamenti a Trigoria: Dybala ko per febbre, Dovbyk torna a correre. L’argentino potrebbe recuperare per Cagliari

La Roma è tornata a lavorare questa mattina al centro sportivo di Trigoria per preparare nel dettaglio la delicata trasferta di domenica pomeriggio contro il Cagliari, in programma alle 15 all’Unipol Domus. Dopo il successo dell’ultimo turno, la squadra giallorossa è chiamata a confermare i progressi delle ultime settimane, ma la seduta odierna ha portato con sé anche alcune notizie inattese sul fronte infermeria.

Dybala assente: febbre per l’argentino

La principale preoccupazione della Roma riguarda Paulo Dybala, il grande protagonista della fase offensiva giallorossa. L’argentino non ha partecipato all’allenamento odierno a causa di un attacco di febbre che lo ha costretto a restare a riposo. Lo staff medico monitora costantemente le sue condizioni e conta di recuperarlo nelle prossime 48 ore, ma al momento la sua presenza contro il Cagliari non è ancora certa.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per la Roma sarebbe una perdita pesante, considerando il rendimento decisivo della “Joya” nelle ultime uscite stagionali. Tuttavia, le sensazioni intorno al giocatore restano moderatamente positive: se la febbre rientrerà, Dybala potrebbe tornare ad allenarsi già domani o sabato.

La Roma ritrova un sorriso: Dovbyk torna a correre

Accanto alla preoccupazione per Dybala, la seduta di Trigoria ha offerto anche un segnale incoraggiante. L’attaccante Artem Dovbyk ha infatti svolto lavoro differenziato, ma con una grossa novità: l’ucraino ha ripreso a correre sul campo. Si tratta di uno step importante nel suo percorso di recupero, soprattutto dopo le settimane di stop forzato che avevano rallentato il suo inserimento nei meccanismi offensivi della Roma.

Lo staff giallorosso considera questo progresso un passaggio fondamentale verso il rientro completo del centravanti, anche se servirà ancora prudenza prima di rivederlo in gruppo. La Roma punta a riaverlo a disposizione nelle prossime settimane, in vista del ciclo di partite che precederà la sosta invernale.

Roma a Cagliari: verso una sfida da non sbagliare

Con la trasferta in Sardegna alle porte, la Roma sa di dover mantenere alta la concentrazione nonostante le incognite legate alle condizioni dei suoi uomini chiave. Il match contro il Cagliari rappresenta un crocevia importante per consolidare la posizione in classifica e dare continuità ai risultati.

L’attenzione, ora, è tutta sulle condizioni di Dybala e sul graduale recupero di Dovbyk. La Roma prosegue il lavoro con determinazione, consapevole che ogni dettaglio potrà fare la differenza nella sfida di domenica.