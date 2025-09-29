Roma, così è rinato Dovbyk: sessioni extra, la mano di Gasperini e il consiglio Dzeko. L’attaccante ucraino è tornato protagonista in giallorosso

Da separato in casa a protagonista al centro dell’attacco. La storia di Artem Dovbyk è quella di una redenzione lampo, resa possibile dal lavoro, dalla fiducia di un allenatore e dai consigli di un fratello maggiore d’eccezione. Dopo un’estate passata con le valigie in mano, con un futuro lontano da Roma che sembrava già scritto, l’attaccante ucraino è stato recuperato a tempo di record da Gian Piero Gasperini, che ha vestito i panni non solo del tecnico, ma anche dello psicologo.

Saltato lo scambio con Gimenez, Gasperini ha preso da parte il giocatore e gli ha chiesto di resettare tutto e di concentrarsi solo sul campo. Detto, fatto. Dovbyk si è rimboccato le maniche, ha intensificato gli allenamenti extra già iniziati in estate e si è messo a totale disposizione. Il tecnico lo ha gestito con la classica tattica del bastone e della carota: prima la critica pubblica dopo la gara col Torino (“Lo ripresenteremo quando mi farà vedere altro”), poi un graduale incoraggiamento. Il risultato è stata l’ottima prestazione contro il Verona.

Ma dietro la sua rinascita c’è anche la mano di una leggenda giallorossa, Edin Džeko. È stato lo stesso Dovbyk a svelare il ruolo del suo grande amico. «Conosco la tradizione delle punte della Roma, ho parlato con Dzeko pochi giorni fa e mi ha detto di restare concentrato, di parlare con i compagni e che tutto sarebbe andato per il verso giusto».

Un consiglio prezioso, arrivato da chi conosce perfettamente le pressioni della piazza romana. Anche Džeko, infatti, visse una prima stagione difficile prima di diventare un idolo indiscusso della tifoseria. Nessuno meglio di lui poteva capire le difficoltà di Artem e guidarlo. Con la fiducia del mister e la benedizione del suo mentore, Dovbyk è ora pronto a prendersi la Roma.