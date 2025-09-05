Roma, Gasperini ha una nuova strategia per Paulo Dybala. Cosa trapela a Trigoria? - Calcio News 24

Roma, Gasperini studia la coppia Dybala-Soulé: la nuova idea tattica dopo la sosta

Con Leon Bailey fermo ai box per un mese e un mercato che non ha portato rinforzi sulla trequarti, Gian Piero Gasperini sta approfittando della sosta per le nazionali per plasmare una nuova identità tattica alla sua Roma. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di un possibile cambio di modulo, ispirato all’estro argentino di due protagonisti: Paulo Dybala e Matias Soulé.

I due hanno già avuto modo di testare la propria intesa nell’ultima gara di campionato contro il Pisa, condividendo il campo per 45 minuti con buoni risultati. Anche nell’amichevole di ieri contro la Roma City, Gasperini li ha schierati insieme dal primo minuto, confermando di voler proseguire su questa strada.

Alla ripresa del campionato, prevista per il 14 settembre contro il Torino, tutto lascia pensare che la Roma possa presentarsi con entrambi dal primo minuto: Dybala a sinistra, Soulé a destra, in un attacco fluido e imprevedibile. Il tecnico bergamasco, che ha abituato tutti a soluzioni coraggiose, sembra intenzionato a sfruttare al massimo la qualità individuale dei due talenti argentini.

Del resto, Gasperini è stato chiaro anche nelle sue dichiarazioni: «Dybala può giocare ovunque. È vero che a sinistra non rientra per calciare come farebbe da destra, ma Paulo è un grande giocatore e può andare oltre la sua zona di comfort». Una dichiarazione che suona come una vera e propria investitura per il numero 21, già leader tecnico della nuova Roma.

L’assenza di Bailey, combinata con l’inattività del mercato nel settore offensivo, ha quindi aperto le porte a una soluzione interna di grande fascino. La Roma potrebbe così presentare un volto inedito, più tecnico e meno fisico, con un doppio trequartista capace di creare superiorità e imprevedibilità tra le linee.

La sfida contro il Torino sarà il primo vero banco di prova per questa nuova formula. Se Dybala e Soulé dovessero confermare le buone sensazioni, Gasperini potrebbe aver trovato la chiave giusta per rilanciare le ambizioni della sua Roma.