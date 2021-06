Dzeko Roma, una cena per chiarire. Il Milan rimane alla finestra

Dzeko ancora a Roma: il numero nove dovrebbe rimanere con Mourinho ma il Milan è pronto a sfruttare le opportunità

Edin Dzeko non dovrebbe andare via dalla Roma neppure quest’estate. I giallorossi dovrebbero trovare sul mercato un’alternativa in avanti ma questo non precluderebbe l’uscita del numero 9 bosniaco.

Come riporta Il Corriere della Sera dovrebbe esserci nelle prossime sere una cena a Roma con tutti gli interessati per mettere la parola fine alla vicenda. Su Dzeko rimane comunque l’interessamento della Juventus e soprattutto del Milan che se non dovesse arrivare a Giroud sarebbe pronta a virare sul bomber della Roma.