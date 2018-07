La Roma è pronta a chiudere domani per Hakim Ziyech dell’Ajax per 30 milioni di euro. Il giocatore potrebbe essere presentato lunedì

E’ una Roma davvero scatenata sul mercato. I giallorossi hanno acquistato ufficialmente Bianda, Pastore, Mirante, Santon, Coric, Cristante, Zaniolo, Marcano e Kluivert ma le trattative per il ds Monchi non sono certamente finite. Il canale sportivo marocchino Arryadia afferma che il club di James Pallotta completerà domani l’operazione per il trasferimento di Hakim Ziyech dell’Ajax per 30 milioni di euro. Le risorse necessarie al suo acquisto arriveranno dalla cessione di Strootman Il centrocampista è stato per lungo tempo un obiettivo del Liverpool ma alla fine la Roma è diventato il principale interlocutore del club olandese. La trattativa era stata momentaneamente messa in stand by per concentrarsi sull’acquisto di Pastore dal PSG. Ziyech potrebbe essere annunciato ufficialmente il prossimo lunedì e ritroverà a Roma il compagno di squadra Kluivert con cui ha condiviso l’ultima stagione all’Ajax.