Doop 9 acquisti, è tempo di cessioni. Calciomercato Roma: ora il tesoretto per gli ultimi affari, ovvero Berardi e Ziyech

Roma alla ricerca del tesoretto per completare il mercato in entrata. Il club giallorosso, dopo aver perfezionato 9 colpi in entrata, lavora sulle uscite e non sono esclusi colpi di scena. Alisson, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, resterà in giallorosso. Alessandro Florenzi sta trattando il rinnovo del contratto e potrebbe anche restare alla corte di mister Eusebio Di Francesco. A partire però potrebbe essere Kevin Strootman: il mediano olandese, secondo La Gazzetta dello Sport, non è considerato un elemento indispensabile e potrebbe anche andare via.

Monchi poi proverà a piazzare due fra Defrel, El Shaarawy e Perotti e proverà a cedere anche Gerson. Anche Juan Jesus non rientra nei piani. La differenza naturalmente la faranno le offerte che arriveranno al club giallorosso. Proprio come nel caso di Kevin Strootman. La Roma dunque spera di trovare il tesoretto necessario per chiudere con altri due botti uno scoppiettante calciomercato: Domenico Berardi e Hakim Ziyech. Attenzione anche ad Herrera del Porto, un giocatore che potrebbe essere bloccato per la prossima stagione (ha un solo anno di contratto), qualora i lusitani non dovessero abbassare le pretese (40 milioni).