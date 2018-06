Roma ecco Cristante, affare in dirittura d’arrivo: le cifre

Sembra tutto fatto tra la Roma e Atalanta per il buon esito dell’affare Cristante, l’accordo è stato raggiunto

Bryan Cristante la prossima stagione indosserà la maglia della Roma. Tutto fatto o quasi tra Roma e Atalanta. Tra la società giallorossa e i bergamaschi è già stata raggiunta l’intesa su una cifra complessiva di 30 milioni di euro: restano da definire i dettagli sulla formula dell’operazione, ma potrebbe trattarsi di un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro più ulteriori 25. La formula definitiva verrò comunque stabilita successivamente. Trovata l’intesa con la società, la Roma è ora al lavoro per trovare l’intesa con il giocatore. I contatti sono continui tra la società capitolina e Beppe Riso, agente del centrocampista, sistemati gli ultimi dettagli si potrà procedere con le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto.

Nell’operazione al momento non rientrano contropartite tecniche, ma non è da escludere che successivamente alcuni giocatori richiesti da Gasperini come Defrel o Tumminello vengano trattati a parte dal club nerazzurro, slegandoli cosi dall’affare Cristante. Difficile la trattativa per l’ex Sassuolo, molto più facile invece arrivare a Tumminello. Fumata bianca vicina e annuncio che potrebbe slittare al primo luglio per questioni di bilancio.