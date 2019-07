Roma, ecco Mancini: il difensore in città nelle prossime ore

Gianluca Mancini si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma: il difensore sbarcherà nella capitale nelle prossime ore

Come informa la Gazzetta dello Sport, è stato trovato l’accordo tra Roma e Atalanta per Gianluca Mancini. L’ex Atalanta arriverà in prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni di euro (19 più 5 di bonus). Il difensore centrale, tra i prospetti più interessanti della Serie A, sbarcherà nelle prossime ore nella capitale.

Ora Petrachi andrà all’assalto di Veretout, Alderweireld e di un esterno offensivo per poter dare a Fonseca una rosa completa già ad inizio agosto.