L’ala della Roma Stephan El Shaarawy ha rilasciato un’intervista a parlando della Juventus e dell’ultima sfida contro l’Atalanta

La Roma, reduce dal rocambolesco pareggio in rimonta per 3-3 contro l’Atalanta nel lunch match della seconda giornata, si prepara in vista del big match contro il Milan di lunedì. In attesa dell’incontro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l’esterno offensivo Stephan El Shaarawy che ha parlato dell’ultima sfida affermando che la squadra ha giocato bene nel secondo tempo, riuscendo a rimontare una partita che sembrava persa, una rimonta che può essere d’aiuto anche in vista della prossima gara. Il Faraone ha, poi, proseguito elogiando il mister Eusebio Di Francesco che, a suo avviso, gestisce bene i giocatori facendoli sentire tutti importanti.

In seguito El Shaarawy ha parlato della cessione di Kevin Strootman spiegando che l’olandese è stato un compagno carismatico importante per lo spogliatoio, ma adesso ci sono anche i giovani che contano per la squadra e per la società. Infine, l’esterno italiano ha parlato della possibile sfida Scudetto con la Juventus: «Giocarsela contro una Juventus che domina da anni e che si è presentata ai nastri di partenza ancora più forte dell’anno scorso, sarà più difficile, ma dobbiamo fare il nostro campionato senza pensare a loro, dobbiamo vincere le nostre partite. Cristiano Ronaldo? In Italia è più difficile segnare, ma il suo talento non è in discussione».