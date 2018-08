Ufficiale Roma: Kevin Strootman è un giocatore del Marsiglia

Il centrocampista Kevin Strootman è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia e a breve sarà già a disposizione di Rudi Garcia

La trattativa che ha portato il centrocampista della Roma Kevin Strootman a trasferirsi a Marsiglia si è ufficialmente conclusa. A rendere noto il trasferimento, non visto troppo bene dai tifosi giallorossi, è lo stesso club capitolino con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito in cui si leggono anche le cifre dell’affare che porterà nelle casse della Roma 25 milioni di euro, più 3 milioni di eventuali bonus legati anche alle prestazioni del centrocampista.

La società capitolina, inoltre, in seguito ha voluto ringraziare il giocatore sui social pubblicando su Twitter un video con i momenti più belli in giallorosso di Strootman. L’olandese lascia, dunque, la capitale dopo cinque anni ed un bottino di 13 realizzazioni in 130 presenze per ritrovare il tecnico Rudi Garcia che lo aveva già allenato ai giallorossi.