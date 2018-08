Calciomercato Roma, la cessione di Kevin Strootman all’Olympique Marsiglia ha fatto infuriare i tifosi giallorossi: ecco le proteste sul web

Protagonista del cammino degli ultimi anni della Roma, Kevin Strootman è pronto a vivere una nuova avventura: il centrocampista olandese sarà un nuovo calciatore dell’Olympique Marsiglia, operazione da 25 milioni di euro. L’ex PSV ha lasciato Trigoria tra le lacrime e i tifosi giallorossi sono letteralmente infuriati…

L’operazione, pre-annunciata da Mehdi Benatia, ha infatti scatenato la rabbia dei sostenitori della Lupa sui social network. Numerosi i post di protesta per la mossa di mercato di James Pallotta e Monchi, in particolare per il contributo fornito dalla mezzala nelle ultime stagioni

Alisson, Nainggolan e #Strootman nella stessa sessione de mercato. “Però se semo rinforzati, eh”. Mortacci vostra @OfficialASRoma — Gian Marco (@Arcimerlo) August 26, 2018

Estate, gennaio, post chiusura in entrata del mercato. La Roma può vendere chiunque. In ogni momento. Presentatevi con un’offerta e avrete il calciatore. Tanto alla fine è sempre “il calciatore che se ne voleva andare”. I calciatori incedibili esistono. Non alla Roma.#Strootman — Augusto Ciardi (@augustociardi) August 26, 2018

#Strootman La @OfficialASRoma non ha ceduto un giocatore ma un Uomo con le palle grosse così. E la differenza la fanno gli Uomini, non i bravi calciatori. Il resto – soldi, ginocchio e tre operazioni – non mi interessano. Voi fate e dite quello che vi pare. Io pure, come sempre — mimmo ferretti (@mimmo_ferretti) August 26, 2018