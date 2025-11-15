Roma, Ferguson non risponderà alla convocazione della nazionale: l’attaccante resterà nella capitale per proseguire il recupero

Roma. Ferguson non parte con l’Irlanda e rimane nella Capitale: scelta per consentire all’attaccante di completare il recupero

Evan Ferguson non prenderà parte al ritiro della nazionale irlandese. L’attaccante della Roma, infatti, resterà nella capitale per concentrarsi sul recupero dall’infortunio alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane. La scelta è stata presa per permettergli di completare il percorso di riabilitazione e tornare a disposizione del club nel miglior stato di forma possibile.

Il giovane centravanti giallorosso aveva già saltato le sfide contro Milan e Udinese dopo essere uscito anzitempo nella gara con il Parma. Proprio contro i friulani, inoltre, la Roma ha perso anche Artem Dovbyk, colpito da una lesione al tendine del retto femorale della gamba sinistra. L’infortunio dell’ucraino ha complicato ulteriormente i piani offensivi della squadra, costringendo Gasperini a rivedere le soluzioni in attacco.

La situazione nel reparto avanzato è quindi delicata. Ferguson continuerà ad allenarsi a Trigoria con l’obiettivo di smaltire definitivamente il problema fisico e farsi trovare pronto per la prossima sfida di campionato contro la Cremonese. Nonostante la convocazione del CT Hallgrimmson, l’attaccante non raggiungerà la nazionale, preferendo dedicarsi interamente al recupero per tornare protagonista con la maglia della Roma. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

