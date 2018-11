Roma, i tifosi non ci stanno: pesante contestazione al ritorno da Firenze

I tifosi della Roma non hanno accettato di buon grado il pareggio contro la Fiorentina, riempiendo di insulti società e giocatori

La Roma vede nero e l’ambiente è incandescente. Troppo pochi 16 punti in 11 giornate, con la Juventus che viaggia a ritmi insostenibili e, con la vittoria di Cagliari, ha già lasciato un solco di 15 punti. Certo, il Var non ha aiutato i giallorossi, con il dubbio rigore assegnato a Simeone, ma le prestazioni della Roma continuano a non essere all’altezza. E ad accorgersene sono soprattutto i tifosi, che nel treno di ritorno da Firenze hanno dato via ad una lunga contestazione. Pesanti i cori contro società e giocatori. Gli uni accusati di aver smantellato una squadra arrivata in semifinale di Champions League, gli altri di scarso impegno. E mercoledì la difficile trasferta di Mosca contro il CSKA dirà molto del futuro di Eusebio Di Francesco. Una sconfitta potrebbe compromettere anche la Champions League, considerata la vittoria dei russi all’andata contro il Real Madrid. Una situazione delicata, per cui serviranno risultati e prestazioni. Due cose che dalle parti di Trigoria mancano da troppo.