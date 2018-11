Il profilo Twitter della Roma ha commentato con ironia il rigore che Banti ha concesso per il fallo di Olsen sull’attaccante della Viola

La Roma non ha preso bene il rigore fischiato su Simeone dall’arbitro Banti. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, continuano le polemiche a causa del penalty concesso per il fallo di Olsen sull’attaccante argentino della Viola. Un fallo che poteva essere dato e non dato, ma quello che viene criticato è il mancato utilizzo del Var per rivedere l’azione. Il portiere della Roma non sembra franare su Simeone, che per altro aveva allungato la palla fuori dalla sua portata, ma il tocco c’è. Ma le proteste non si placano e dopo le parole di Monchi, anche il social della squadra della Capitale ha voluto dire la sua. In particolare, il focus è sulla botta che Simeone rifila ad Olsen cadendo: «Fallo di guancia?» si chiedono sul profilo Twitter. Una polemica che non sembra destinata a placarsi.