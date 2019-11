Roma, Fonseca: «Non esiste nessun caso Florenzi»

Fonseca, le parole dell’allenatore della Roma, ieri impegnato a Nyon, riguardo il caso Florenzi

In casa Roma a tenere banco è il caso Florenzi. Eppure il tecnico dei giallorossi Fonseca nega che ci sia un caso riguardante il giocatore. Queste le parole del tecnico direttamente da Nyon riportate dall’Ansa.

«Non esiste nessun caso Florenzi, è tutto normale. Mancini ha detto che Florenzi per l’Italia è fondamentale? Sono opinioni, per me lui è molto importante. In questo momento per me resta una opzione, ma vi garantisco che non c’è nessun problema».