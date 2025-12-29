 Roma Genoa, i convocati di Gasperini: c'è un rientro inaspettato. Si ferma, invece, quel giocatore. L'elenco completo
Roma News

Roma Genoa, i convocati di Gasperini: c’è un rientro inaspettato. Si ferma, invece, quel giocatore. L’elenco completo

Gasperini

Roma Genoa, Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera. Presenti sia Dovbyk che Hermoso, out Baldanzi

Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera della sua Roma contro il Genoa. Out Baldanzi, recupera Dovbyk dopo lo stop dovuto alla lesione muscolare. La lista completa:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

