Roma Genoa Primavera è stata rinviata a data da destinarsi per via delle numerose positività al Covid tra i giallorossi

Roma-Genoa Primavera, gara valida per la 14a giornata di campionato, è stata rinviata a data da destinarsi per via delle numerose positività al Covid tra i giallorossi. La partita avrebbe dovuto disputarsi oggi, mercoledì 22 dicembre, alle ore 12.30. Ecco il comunicato ufficiale del club.

Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività al COVID-19 riscontrate nel gruppo squadra Primavera. I giocatori positivi stanno bene e si trovano in isolamento — AS Roma (@OfficialASRoma) December 22, 2021

COMUNICATO UFFICIALE – «Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di Primavera 1 TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di alcune positività al COVID-19 riscontrate nel gruppo squadra Primavera. I giocatori positivi stanno bene e si trovano in isolamento».