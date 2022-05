Roma, Guardiola provoca: «Hanno speso tanto, ma non sono in Champions»

L’allenatore del Manchester City Guardiola ha lanciato una provocazione alla Roma di Mourinho

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha lanciato una provocazione alla Roma del rivale José Mourinho.

LA PROVOCAZIONE – «Il giorno in cui riusciremo a vincere la Champions, la gente dirà che è soltanto merito dei soldi che spendiamo, non del lavoro che c’è dietro. Non è solo una questione di denaro, ma i tifosi non lo capiscono. Anche la Roma ha speso molto ma non è in Champions».