Roma, i convocati di Fonseca: c’è Under, out Juan Jesus

Roma, i convocati di Fonseca per la gara contro l’Udinese: torna Under, mentre si ferma Juan Jesus. L’elenco completo

Cenzig Under torna tra i convocati di Paulo Fonseca: il turco si era fatto male nel ritiro della sua Nazionale. L’esterno giallorosso torna a disposizione e sarà almeno in panchina ad Udine. Juan Jesus invece non sarà della partita.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore

Attaccanti: Dzeko, Under, Antonucci, Kluivert