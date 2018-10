Roma, i convocati per il CSKA Mosca: Pastore out per infortunio

Javier Pastore fuori dalla lista dei convocati della Roma per la sfida di Champions: risentimento muscolare per ‘El Flaco’.

Inizio di stagione tormentato per Javier Pastore con la maglia della Roma. L’ex trequartista del PSG, appena rientrato dal precedente infortunio nella sfida di campionato con la SPAL, salterà infatti la gara di Champions League in programma all’Olimpico martedì sera contro il CSKA Mosca. ‘El Flaco’, secondo quanto riporta “Sky Sport”, è nuovamente indisponibile a causa di un risentimento muscolare, e il tecnico Eusebio Di Francesco non ha inserito il suo nome fra i 20 convocati per la gara del Gruppo G.

Sempre secondo quanto riferisce “Sky Sport”, la presenza di Pastore sarebbe in forte dubbio anche per il prossimo impegno dei giallorossi, che nel posticipo domenicale della 10ª giornata di Serie, sfideranno al San Paolo il Napoli di Ancelotti nel Derby del Sole. Per la sfida contro i russi del CSKA Mosca il tecnico pescarese è orientato a schierare un 4-2-3-1. Se Pastore non ci sarà, dovrebbero invece partire dall’inizio Daniele De Rossi e Aleksandar Kolarov, che hanno entrambi recuperato dalle rispettive fratture al piede, mentre sulla trequarti potrebbe esserci spazio per l’olandese Kluivert.

Questi i 20 convocati di Di Francesco per la sfida di Champions League contro il CSKA Mosca:

PORTIERI: Olsen, Mirante.

DIFENSORI: Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi.

ATTACCANTI: Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.

DI FRANCESCO: «MI ASPETTO PIÙ CATTIVERIA CON IL CSKA»