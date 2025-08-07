Roma, sospiro di sollievo per Evan Ndicka: escluse lesioni dopo l’infortunio contro il Lens

Roma, buone notizie per Gasperini! Sospiro di sollievo per Evan Ndicka: escluse lesioni dopo l’infortunio contro il Lens. I dettagli

Buone notizie per Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, e per i tifosi giallorossi: Evan Ndicka non ha riportato lesioni. Il difensore centrale ivoriano, classe 1999, si era infortunato durante l’amichevole disputata sabato 2 agosto contro il Lens, lasciando il campo al 40’ del primo tempo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno escluso problematiche muscolari o articolari di rilievo, permettendo così alla società capitolina di tirare un sospiro di sollievo.

Ndicka, arrivato alla Roma nel 2023 dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, è considerato uno dei pilastri della difesa giallorossa. La sua uscita anticipata dal campo aveva destato preoccupazione, soprattutto in vista dell’inizio della nuova stagione. Il giocatore aveva chiesto il cambio in seguito a un fastidio muscolare, lasciando spazio a Mario Hermoso, difensore spagnolo ex Atlético Madrid, che ha ben impressionato Gasperini per la sua solidità e capacità di impostazione.

Gasperini, tecnico piemontese noto per il suo calcio propositivo e per la valorizzazione dei giovani, ha preso le redini della Roma con l’obiettivo di riportare il club ai vertici della Serie A. La sua gestione, già nelle prime uscite estive, sta mostrando segnali di rinnovamento tattico e di attenzione alla condizione fisica dei giocatori.

Il recupero di Ndicka rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione della nuova Roma. La sua presenza garantisce esperienza internazionale e affidabilità nel reparto arretrato, qualità indispensabili per affrontare una stagione che si preannuncia intensa, tra campionato e impegni europei.

Con l’esclusione di lesioni, Ndicka potrà tornare presto a disposizione di Gasperini, continuando la preparazione estiva con il gruppo. Una notizia che rassicura lo staff tecnico e i tifosi, ansiosi di vedere la nuova Roma prendere forma.