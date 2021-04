Roma, infortunio Spinazzola: fuori ancora per altri 10 giorni

Non arrivano buone notizie per la Roma sulle condizioni di Leonardo Spinazzola. La situazione

Non arrivano buone notizie per Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra giovedì scorso nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax.

Il giocatore non solo salterà la gara di ritorno ma come riferito da Il Tempo ne avrà almeno per altri dieci giorni, ciò significa che indicativamente salterà anche le sfide di campionato contro Torino e Atalanta.