Roma Inter, ecco i convocati del tecnico giallorosso Gasperini. Che sorpresa in attacco! La lista completa

Roma Inter, ufficiale la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini: spunta una sorpresa nel reparto offensivo

Domani sera lo Stadio Olimpico sarà teatro di uno dei big match più attesi della 7ª giornata di Serie A: la Roma ospita l’Inter in una gara che può pesare molto nella corsa al titolo. I giallorossi, attuali capolisti, puntano a difendere il primato, mentre i nerazzurri inseguono a tre lunghezze e cercano l’aggancio. Una sfida ad alta intensità, che promette spettacolo e potrebbe rivelarsi decisiva già in questa fase della stagione.

I convocati giallorossi La Roma di Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati: sono 25 i giocatori a disposizione. La novità più rilevante è il ritorno di Leon Bailey, pronto a rinforzare il reparto offensivo. Assente invece Angeliño, escluso dall’elenco e non disponibile nemmeno per la panchina, una defezione che riduce le alternative sulle corsie laterali.

La lista completa dei convocati

Ecco i 25 convocati per la partita di domani contro l’Inter:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.

