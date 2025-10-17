Thuram Inter, le ultime novità sulle condizioni dell’attaccante francese. Cosa filtra in vista della sfida contro il Napoli

Thuram Inter, il punto sugli infortuni: cosa aspettarsi per il match con il Napoli. Tutti gli aggiornamenti

Domani sera, l’Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermato da un problema fisico, prosegue il suo recupero con un programma personalizzato e punta a rientrare per la sfida del 25 ottobre contro il Napoli. Una defezione pesante per Cristian Chivu, che perde uno dei giocatori più incisivi del reparto offensivo proprio alla vigilia di un match delicato.

A dare fiducia ai nerazzurri c’è però il ritorno in piena forma di Lautaro Martínez. Il capitano, rientrato senza intoppi dagli impegni con la nazionale argentina, ha confermato di sentirsi pronto e motivato per guidare l’attacco. Al suo fianco si giocano una maglia da titolare i giovani Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, entrambi desiderosi di mettersi in mostra.

Infermeria affollata

Non solo Thuram: l’Inter deve fare i conti anche con altre assenze. Matteo Darmian è alle prese con un risentimento al polpaccio destro e resta in dubbio, mentre Di Gennaro dovrà osservare un lungo stop a causa della frattura allo scafoide del polso destro. Una situazione che complica le scelte di Chivu, costretto a gestire un gruppo ridotto ma determinato.

Un test importante

La sfida contro la Roma rappresenta un banco di prova significativo per i nerazzurri, che vogliono confermare la propria ambizione e restare agganciati alle zone alte della classifica. Con Lautaro pronto a trascinare la squadra e i giovani attaccanti chiamati a dare il loro contributo, l’Inter si prepara a una partita che promette intensità e spettacolo.

