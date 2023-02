Roma, la conferenza di Tiago Pinto sul mercato: «Non siamo migliorati, abbiamo perso tre giocatori e ne abbiamo presi due»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato nella sua consueta conferenza stampa di fine mercato. Le dichiarazioni

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato nella sua consueta conferenza stampa di fine mercato

SODDISFATTO DEL MERCATO – «No. Sentivo gli altri anni che la squadra fosse migliorata, non posso dire lo stesso ora perché abbiamo perso tre giocatori e ne abbiamo presi due. Confidiamo nel recupero di Wijnaldum, mi assumo la responsabilità e non dico quello che ho detto in passato. Devo dire che Zaniolo è stata una situazione difficile da gestire, con i paletti che abbiamo la soluzione c’era e poteva far piacere a tutti (Bournemouth, ndr), ma non siamo riusciti a fare le cose come avremmo voluto. Con i paletti che dobbiamo coprire, la sessione di mercato è diventata difficile».

ZANIOLO – «Ovviamente noi eravamo consapevoli di quanto stava succedendo e ci ha fatto piacere che lui abbia deciso di continuare perché vuol dire che crede molto nel progetto. Su Zaniolo è normale che pensavo di poter incassare di più, una settimana fa avevamo una offerta più alta ma poi dopo tutto quello che è successo abbiamo preso in considerazione questa soluzione che non è male. Io non sono mai completamente contento, ma ho dei dubbi che si potesse fare meglio».

EL SHAARAWY E SMALLING – «Su El Shaarawy dico che sta facendo bene, sono due situazioni diverse. Smalling ha diritto fino a maggio di decidere cosa fare, con Stephan decidiamo noi. Stanno facendo bene, abbiamo contatti con l’agente di Smalling per continuare insieme, ma penso che tutti capiscono che il mercato sia finito oggi e abbiamo tempo per sistemare le cose, senza dimenticare che la parola è del giocatore. Non è solo responsabilità nostra, sono stati chiari tutti perché l’idea è continuare insieme, vediamo cosa accadrà».