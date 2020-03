Roma, l’agente di Hysaj non chiude la porta: le sue parole

Roma, l’agente di Hysaj delinea il futuro del suo assistito. Petrachi rimane alla finestra e osserva attentamente la situazione

Quello di Elseid Hysaj è stato un nome molto chiacchierato per il mercato della Roma. Petrachi ha sondato a lungo l’attuale terzino del Napoli, quando per i giallorosso il ruolo del terzino destro era un problema non indifferente.

Non è escluso che il direttore sportivo giallorosso possa ripensarci in vista della prossima sessione, considerati anche i rapporti non più idilliaci tra lui e il club partenopeo. Lo ha confermato anche Mario Giuffredi, suo agente, a Radio Punto Nuovo: «Giusto separare le strade».