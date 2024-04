Roma Lazio, De Rossi: «Sono fiducioso. Dybala? Sta bene»

Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del derby della Capitale alle Olimpico. Ecco le sue parole

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn del derby della Capitale contro la Lazio.

FIDUCIA – «Devono essere bravi i ragazzi a gestire questa tensione che si percepisce, noi l’abbiamo caricata il giusto perché sono partite che si preparano da sole. Si deve trovare il giusto equilibrio tra l’essere troppo spenti perché in una partita così non te lo puoi permettere visto che affronteremo un avversario agguerrito e andare fuori giri ed essere nervosi che allo stesso modo ti blocca le gambe, è un equilibrio difficile da trovare ma abbiamo giocatori di livello altissimo abituati a giocare partite importanti. Sono fiducioso»

DYBALA – «Sta bene, si allena ormai da diversi giorni con noi e ha fatto anche delle distanze in sprint che gli erano mancate prima di Lecce dove non era possibile farlo giocare più di quello che ha giocato, perché andavamo incontro a un infortunio che non volevamo e potevamo permetterci. Adesso è pronto, oggi farà una grande partita»

DERBY – «Questa ansietta che c’è prima no…ma è il bello del nostro sport e della nostra città. Penso sia una delle partite più belle al mondo. Sono fortunato di averne giocati e vissuti tanti, ho giocato i due derby più belli del mondo, uno qui e uno dall’altra parte del mondo, mi sento un privilegiato a poterlo vivere da quest’altra prospettiva»