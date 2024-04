Daichi Kamada, centrocampista del Lazio, ha parlato prima del suo primo derby della Capitale. Ecco le sue parole

Daichi Kamada è intervenuto ai microfoni di DAZN della sfida tra Roma e Lazio, derby della Capitale valevole per la 31esima giornata. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Abbiamo preparato questa sfida come una partita normale ma sappiamo che è una gara difficile e una partita importantissima per i tifosi e per noi».