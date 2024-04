Milan Lecce, Marelli: «Vi spiego le scelte arbitrali»

Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a DAZN gli episodi arbitrali di Milan-Lecce. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Pensavo fosse un colpo di gomito punito eccessivamente. Krstovic non ha intenzione di entrare in questo modo, non c’è volontarietà, e quindi è un fallo grave di gioco che è punti col rosso. Rosso corretto a causa della gamba alta. Sul secondo episodio. Il gioco doveva essere interrotto perché Almqvist aveva subito un colpo alla testa e quindi doveva intervenire immediatamente. Errore dell’arbitro e di Baccini ma anche il quarto ufficiale».