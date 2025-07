Roma, ecco il nuovo corso giallorosso: profili giovani e con margini di crescita; Wesley il prossimo obiettivo

Roma, il nuovo corso di Gasperini e Massara all’insegna dei giovani di prospettiva: giallorossi pronti a chiudere con il Flamengo per Wesley

La Roma del nuovo corso targato Gian Piero Gasperini e Ricky Massara ha scelto con chiarezza la propria linea guida sul mercato: puntare su profili giovani, di prospettiva, atleticamente brillanti e con margini di crescita. Basta scommesse costose su giocatori d’esperienza dal rendimento incerto. Ora, come riportato da la Gazzetta dello Sport, si investe su ragazzi “forti e pimpanti”, come ha detto lo stesso Gasperini dopo l’amichevole vinta contro il Trastevere, poco prima dell’annuncio ufficiale del suo ingaggio.

L’ultimo colpo in arrivo è quello di Wesley, terzino brasiliano del Flamengo classe 2003. L’accordo con il club carioca è praticamente chiuso: la Roma ha alzato la propria offerta a 25 milioni di euro più 3 di bonus, convincendo la dirigenza rubronegra, che ora è alla ricerca del sostituto prima di autorizzare la partenza del giocatore. Il ragazzo è pronto, e anche il suo entourage, guidato da Balo Coelho, spinge per chiudere quanto prima. Wesley non è stato impiegato nell’ultimo match contro il Fluminense: un segnale chiaro.

Wesley si aggiungerà a Neil El Aynaoui (25 anni, pagato 23 milioni + 2 di bonus) ed Evan Ferguson (20 anni, prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto a 35), formando un terzetto under 25 su cui costruire il nuovo progetto giallorosso. Ma non finisce qui: in difesa l’obiettivo numero uno è Daniele Ghilardi, 22 anni, centrale del Verona. La prima offerta da 9 milioni è stata respinta; si lavora per chiudere a 10 + 2 di bonus. La Roma ha anche tentato di inserire il giovane Cherubini nella trattativa, senza successo.

A centrocampo restano in piedi le piste per Oscar Gloukh (21, Salisburgo), su cui è forte anche l’interesse dell’Ajax, e per i sudamericani Nelson Deossa (25, Monterrey) e Matheus Martinelli (23, Fluminense). Anche loro perfettamente in linea con l’identikit tracciato da Gasperini: giovani, talentuosi e carichi di energia.