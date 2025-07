Roma, primo colpo di mercato! El Aynaoui è giallorosso: primo acquisto dell’era Gasperini. Tutti i dettagli

La Roma inaugura ufficialmente il corso targato Gian Piero Gasperini, ex allenatore dell’Atalanta da diversi anni, con l’arrivo di Neil El Aynaoui, giovane centrocampista francese classe 2001. Il nuovo acquisto è atterrato nella serata di ieri all’aeroporto di Fiumicino, accolto da dirigenti giallorossi e da un piccolo gruppo di tifosi impazienti di scoprire il talento che andrà a rafforzare il centrocampo capitolino.

Chi è Neil El Aynaoui? Proveniente dal RC Lens, El Aynaoui è stato uno dei protagonisti della Ligue 1 nell’ultima stagione, distinguendosi per visione di gioco, intensità e qualità tecniche. Il club giallorosso ha investito una cifra complessiva di 25 milioni di euro per il suo cartellino: 23 milioni di parte fissa, più 2 milioni di bonus.

Visite mediche e contratto in arrivo Nelle prossime ore il centrocampista si sottoporrà alle consuete visite mediche. Successivamente, si recherà al centro sportivo di Trigoria per la firma del contratto, che lo legherà ufficialmente alla Roma e segnerà l’inizio della sua avventura in Serie A.

Un nuovo volto dopo Paredes El Aynaoui arriva per raccogliere l’eredità di Leandro Paredes, regista argentino ceduto al Boca Juniors. Il francese dovrebbe affiancarsi in mediana a Manu Koné, centrocampista franco-ivoriano ex Borussia Mönchengladbach, formando una coppia dinamica e promettente sotto la guida di Gasperini, tecnico esperto noto per il suo calcio propositivo e la valorizzazione dei giovani.

Evan Ferguson in dirittura d’arrivo La Roma, nel frattempo, è vicinissima a chiudere anche l’acquisto di Evan Ferguson, attaccante irlandese classe 2004 in forza al Brighton. La trattativa è alle battute finali e si attende la fumata bianca a ore. Ferguson è considerato uno dei talenti più interessanti della Premier League e potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro offensivo della squadra.