Nel caso in cui non si riuscisse a chiudere per N’Zonzi la Roma ha già in mano Samassekou, mediano classe ’96 del Salisburgo

La Roma è alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo e ha individuato nel campione del mondo Steven N’Zonzi il profilo ideale per dare maggiore qualità e forza fisica alla mediana. Il problema è che i giallorossi devono affrontare un’agguerrita concorrenza in campo internazionale. L’Arsenal, in particolare, è stata la squadre che più si è impegnata per strappare il francese al Siviglia. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il ds Monchi in quanto il mercato inglese chiuderà giovedì alle ore 18. I Gunners molto probabilmente daranno un forte sprint alle trattative per chiudere con gli spagnoli e la Roma dovrà fare altrettanto se non vuole perdere N’Zonzi. In ogni caso, come conferma Romanews, Monchi ha già in mente un piano B.

Se la Roma non riuscirà ad arrivare al francese si punterà tutto su Diadie Samassekou, mediano classe ’96 del Red Bull Salisburgo. Il giocatore di origini maliane ma nato in Germania ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe dimostrarsi un’alternativa più economica ma ugualmente utile alla causa rispetto a N’Zonzi. Samassekou in Italia sarebbe stato offerto anche al Milan ma se pare che Monchi abbia saldamente in mano in giocatore e che possa chiudere il suo trasferimento in ogni momento. Nel frattempo ancora non è stato chiarito il futuro di Juan Jesus. Il giocatore alla fine degli allenamenti a Boston in modo piuttosto stizzito ha infatti espresso dubbi sulla sua permanenza in giallorosso.