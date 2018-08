Monchi afferma che nessuno ha costretto Strootman a trasferirsi al Marsiglia e che la decisione è stata presa di comune accordo

Il trasferimento di Kevin Strootman dalla Roma al Marsiglia per 25 milioni di euro più 3 di bonus ha lasciato molti, ed in particolare i tifosi giallorossi, piuttosto perplessi. In primis si pensava che il club e l’allenatore Eusebio Di Francesco considerassero il giocatore ancora funzionale al progetto. A stupire sono anche le tempistiche dell’addio, avvenuto quando il mercato in entrata è ormai chiuso. Il direttore sportivo della Roma Monchi nel pre partita della sfida con l’Atalanta ha voluto chiarire la vicenda Strootman ai microfoni di Sky Sport. Il manager ha voluto sottolineare come nessun giocatore lascia il club capitolino contro la sua volontà e questo vale anche per il centrocampista oranje.

«L’anno scorso Kevin ha giocato tanto, è un giocatore forte. Abbiamo preso una decisione tutti insieme, anche insieme all’allenatore. Chi è nella Roma è perché lo vuole, nessuno mette la pistola in testa a qualcuno per farlo andare via», ha spiegato il ds giallorosso. Il presidente del club capitolino, James Pallotta, ritiene inoltre che non sia necessario trovare un sostituto di Strootman, con buona pace dell’opinione generale dei tifosi.