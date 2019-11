Roma Napoli, il piano sicurezza per la partita dell’Olimpico

Roma Napoli, ecco il piano sicurezza stilato per la partita dell’Olimpico. Un migliaio di forze dell’ordine più ottocento steward

Storicamente la partita tra Roma e Napoli non ha mai lasciato tranquilli nessuno. Per tale motivo, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è stato stilato un accurato piano sicurezza per il match dell’Olimpico.

Saranno quasi un migliaio gli esponenti delle forze dell’ordine chiamate a vigilare sullo stadio, per evitare che le sue tifoserie vengano in contatto. A loro si aggiungono ottocento steward che la società giallorossa metterà al lavoro.