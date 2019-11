Roma-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Napoli streaming e probabili formazioni: i giallorossi di Fonseca sfidano i partenopei di Ancelotti nel Derby del Sole

L’11ª giornata di Serie A si apre con il Derby del Sole, la sfida fra la Roma di Paulo Fonseca e il Napoli di Carlo Ancelotti. I giallorossi sono attualmente quarti in classifica con 19 punti, mentre i partenopei si trovano al 5° posto assieme a Lazio e Cagliari con 18. Roma-Napoli: il Derby del Sole si giocherà sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma.

Roma-Napoli sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Napoli

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 2 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 15.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze



Le probabili formazioni

ROMA – Ancora emergenza per Fonseca, che anche per la sfida con il Napoli dovrà fare a meno per infortunio di diversi titolari. Recupera però in difesa Juan Jesus, in ballottaggio per rimpiazzare lo squalificato Fazio con il giovane Cetin. L’altro centrale sarà Smalling, mentre per il ruolo di terzino destro si rinnova il ballottaggio fra Florenzi e Spinazzola, con quest’ultimo che sembra in vantaggio, e a destra agirà Kolarov. Mancini sarà nuovamente proposto sulla mediana accanto a Veretout, mentre sulla trequarti potrebbe essere confermato Pastore a discapito di Perotti. Dzeko sarà come sempre il riferimento offensivo della Lupa.

NAPOLI – Recupero importante anche per Ancelotti, che riavrà l’ex Manolas in difesa. Il greco affiancherà Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui presumibilmente a sinistra. K.o. Allan in mezzo al campo, per la sua sostituzione si candidano Zielinski ed Elmas, che si giocano il posto accanto a Fabian Ruiz, mentre non sono previste novità sulle fasce, con Callejón a destra e Insigne a sinistra. Grande incertezza in attacco, dove in 4 concorrono per 2 maglie: Milik e Mertens sembrano al momento favoriti sulla concorrenza di Fernando Llorente e Lozano.



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All. Ancelotti

