Roma, non si molla Smalling: ecco la nuova offerta per il rinnovo

La Roma non molla Chris Smalling. Il club giallorosso prepara la nuova offerta per il rinnovo del centrale inglese

La Roma non vuole mollare Chris Smalling. Il club giallorosso ha in programma un incontro con l’entourage del centrale inglese per proporre il rinnovo biennale.

Ingaggio inferiore di poco ai 3 milioni netti attualmente percepiti e un ruolo sempre di primo piano: questa la proposta dei giallorossi, che sperano di evitare un addio a zero dell’ex United.