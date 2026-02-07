Roma, i numeri non mentono! Pochi gol e Gasperini prepara la mossa a sorpresa: ecco cosa può succedere

Roma, i numeri parlano chiaro: pochi gol e Gasperini studia una mossa a sorpresa per invertire la rotta. Ecco cosa potrebbe accadere

La Roma si guarda allo specchio e l’immagine riflessa è impietosa: 27 gol in campionato sono un bottino misero, lo stesso di Genoa e Sassuolo, addirittura inferiore a quello del Cagliari, prossimo avversario all’Olimpico. Numeri che suonano come una sirena d’allarme per una squadra che ha lasciato per strada troppi punti e certezze. Gian Piero Gasperini lo sa bene e nel suo laboratorio di Trigoria cerca disperatamente la formula giusta. Contro i sardi, potrebbe schierare il diciannovesimo attacco diverso della stagione, l’ennesimo tentativo di trovare l’alchimia perduta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano





Secondo il Corriere dello Sport, la mossa che stuzzica la fantasia è un tridente tutto nuovo: Dybala, Zaragoza e Malen. Talento puro, imprevedibilità e profondità. Ma tutto ruota attorno alla “Joya”. L’infiammazione al ginocchio lo ha tenuto fermo e solo oggi, dopo il test in gruppo, si capirà se potrà essere della partita dal primo minuto o se verrà preservato per il big match contro il Napoli. In caso di forfait iniziale, toccherà a Soulé, stanco ma pronto al sacrificio. In ogni caso, la presenza di almeno un argentino è certa.



Con loro, i due nuovi acquisti. Malen chiede solo palloni giocabili. Finora ha ricevuto troppi suggerimenti sporchi, costretto a inventare più che a finalizzare. Starà all’estro dei trequartisti servirlo a dovere. Zaragoza, invece, è la scossa elettrica che serviva. Velocità, dribbling, l’imprevedibilità che è mancata come l’aria e che non appartiene alle corde di Pellegrini, destinato alla panchina. Lo spagnolo si è subito integrato, ora deve conquistare l’Olimpico con le sue giocate fuori copione.



Quattro partite cruciali attendono la Roma, inclusi gli scontri diretti con Napoli e Juventus. La rincorsa Champions non ammette più errori. Servono gol, subito. Serve che la rivoluzione offensiva studiata da Gasperini non resti solo sulla carta, ma si traduca in reti e punti pesanti. Il laboratorio è acceso, ora si attende l’esplosione.