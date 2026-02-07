Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Roma News

Roma, i numeri non mentono! Pochi gol e Gasperini prepara la mossa a sorpresa: ecco cosa può succedere

Published

2 ore ago

on

By

Dybala Malen Kone

Roma, i numeri parlano chiaro: pochi gol e Gasperini studia una mossa a sorpresa per invertire la rotta. Ecco cosa potrebbe accadere

La Roma si guarda allo specchio e l’immagine riflessa è impietosa: 27 gol in campionato sono un bottino misero, lo stesso di Genoa e Sassuolo, addirittura inferiore a quello del Cagliari, prossimo avversario all’Olimpico. Numeri che suonano come una sirena d’allarme per una squadra che ha lasciato per strada troppi punti e certezze. Gian Piero Gasperini lo sa bene e nel suo laboratorio di Trigoria cerca disperatamente la formula giusta. Contro i sardi, potrebbe schierare il diciannovesimo attacco diverso della stagione, l’ennesimo tentativo di trovare l’alchimia perduta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano


Secondo il Corriere dello Sport, la mossa che stuzzica la fantasia è un tridente tutto nuovo: Dybala, Zaragoza e Malen. Talento puro, imprevedibilità e profondità. Ma tutto ruota attorno alla “Joya”. L’infiammazione al ginocchio lo ha tenuto fermo e solo oggi, dopo il test in gruppo, si capirà se potrà essere della partita dal primo minuto o se verrà preservato per il big match contro il Napoli. In caso di forfait iniziale, toccherà a Soulé, stanco ma pronto al sacrificio. In ogni caso, la presenza di almeno un argentino è certa.


Con loro, i due nuovi acquisti. Malen chiede solo palloni giocabili. Finora ha ricevuto troppi suggerimenti sporchi, costretto a inventare più che a finalizzare. Starà all’estro dei trequartisti servirlo a dovere. Zaragoza, invece, è la scossa elettrica che serviva. Velocità, dribbling, l’imprevedibilità che è mancata come l’aria e che non appartiene alle corde di Pellegrini, destinato alla panchina. Lo spagnolo si è subito integrato, ora deve conquistare l’Olimpico con le sue giocate fuori copione.


Quattro partite cruciali attendono la Roma, inclusi gli scontri diretti con Napoli e Juventus. La rincorsa Champions non ammette più errori. Servono gol, subito. Serve che la rivoluzione offensiva studiata da Gasperini non resti solo sulla carta, ma si traduca in reti e punti pesanti. Il laboratorio è acceso, ora si attende l’esplosione.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato12 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto7 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×