Roma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli in vetta grazie al successo per 2-1 contro il Parma. L’analisi

Roma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli. La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria sul Parma di Gian Piero Gasperini

«ROMA PRIMA – Il Napoli è ripreso»: così titola La Gazzetta dello Sport all’indomani della vittoria giallorossa per 2-1 sul Parma, una partita che ha riportato entusiasmo all’Olimpico dopo tre sconfitte consecutive tra Serie A ed Europa League. Una prova di carattere e di maturità per la formazione di Gian Piero Gasperini, che conferma di essere tornata ai livelli più alti del campionato.

Gasperini si gode la svolta: la Roma è la sua squadra

Come scrive il quotidiano, «quando l’arbitro Crezzini fischia tre volte, Gasperini guarda prima il cielo e poi la Curva Sud». Un gesto liberatorio che racconta tutto: la Roma è finalmente tornata a vincere in casa, dove aveva raccolto i tre punti solo contro Bologna e Verona. Ora, con 7 vittorie in 9 gare, i giallorossi restano incollati al Napoli in testa alla classifica, e il tecnico può legittimamente sognare in grande.

Gasperini, che La Gazzetta definisce «l’allenatore più maturo del campionato», ha superato il collega più giovane Carlos Cuesta, autore comunque di una prova coraggiosa con il suo Parma, lontano parente della squadra che si è salvata la scorsa stagione. Il 3-4-2-1 disegnato dal tecnico bergamasco vedeva Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson, ma il piano è saltato dopo soli 30 secondi per l’infortunio dell’irlandese, colpito duramente da Valenti.

Soulé e Dybala decisivi, Hermoso match-winner

Al suo posto è entrato Bailey, chiamato a sfruttare una grande occasione, ma deludente per gran parte del match. La Roma ha comunque trovato la svolta grazie alla tecnica di Soulé e alla classe di Dybala, che nel primo tempo si è visto annullare un gol per fuorigioco di Celik, ma non ha mai smesso di spingere.

Il Parma, schierato da Cuesta con un 4-4-2 fluido, ha retto bene nella prima frazione e ha sfiorato il vantaggio con Ordonez, stoppato da uno straordinario intervento di Svilar. Ma nella ripresa, la Roma ha preso in mano il gioco e ha colpito: Hermoso di testa e Dovbyk hanno fissato il punteggio sul 2-1, rendendo vano il forcing finale degli emiliani.

Una serata speciale, quella dell’Olimpico, che segna il risveglio della Roma e il ritorno ai vertici della Serie A. Gasperini può sorridere: la sua squadra, più che mai, è tornata «a essere la Roma».

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Serie A