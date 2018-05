Roma: nuovi intrecci di mercato con la Turchia, Arslan nel mirino

La Roma si prepara al mercato estivo e il primo obiettivo del ds Monchi è quello di trovare un centrocampista. I giallorossi hanno un ottimo rapporto con la Turchia e hanno quindi visionato con interesse il centrocampista Tolgay Arslan del Besiktas

La Roma è alla ricerca di nuovo centrocampista per rinforzare la linea mediana. Dopo l’acquisto di Cengiz Ünder dal Basaksehir per circa 13 milioni di euro, i giallorossi tornano a guardare con interesse al campionato turco. La CNN riferisce che il ds del club capitolino Monchi ha visionato il centrocampista tedesco Tolgay Arslan. Il giocatore classe ’90, oggi al Besiktas, ha una valutazione di circa 12 milioni di euro e quest’anno ha messo 6 presenze in Champions League e 3 reti in 29 presenze nella Super Lig turca.

La Roma in passato ha tentato l’avvicinamento anche per un altro giocatore del Besiktas. Si tratta del trequartista brasiliano Talisca, grande protagonista in Champions League con la maglia del club turco. Il talentuoso giocatore, che ha trascinato la sua squadra fino agli ottavi di finale della massima competizione europea con 4 reti, ha un valore di mercato di circa 19 milioni di euro (fonte Transfermarkt) e tornerà in estate al Benfica.