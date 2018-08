La Roma vuole fortemente Steven N’Zonzi: Monchi prova ad abbattere la resistenza del Siviglia

Avanti a piccoli passi. La Roma è convinta, entro 48 ore, di sciogliere il nodo N’Zonzi. Monchi è rientrato in Italia e ha avuto subito un vertice con Di Francesco dove gli ha spiegato le problematiche che sono sorte. Ieri è stata, infatti, una giornata di stand-by nella trattativa. Il Siviglia era impegnato contro il Barcellona nella Supercoppa Spagnola e ha chiesto alla Roma di aggiornarsi nelle prossime ore. Negli ultimi giorni Roma e Siviglia hanno provato a venirsi incontro e la distanza si è ridotta a 5 milioni (25 l’offerta comprensiva dei bonus, 30 la richiesta). Tuttavia va sistemato ancora qualcosa con il calciatore. N’Zonzi ha detto sì a quadriennale a 3 milioni a stagione comprensivo di premi a fronte però di un’importante commissione da girare al papà-agente (5 milioni) che andrebbe a pareggiare la richiesta iniziale complessiva sull’ingaggio.

Monchi sarà costretto ad accontentarlo perchè il francese ha esplicitamente chiesto al Siviglia di essere ceduto a meno di quattro giorni dal termine del mercato. Di Francesco aspetta buone notizie, prima il mediano e poi se il tempo lo permetterà si proverà a chiudere anche per l’esterno offensivo mancino di piede destro. Dopo che l’affare Malcom è sfumato la richiesta del tecnico rischia di non venire soddisfatta e questo dovuto oltre che per le richieste eccessive di Bayles e Neres anche per la mancata partenza di uno tra Perotti ed El Shaarawy. L’impressione è quindi che Monchi proverà ad accontentarlo solo con un’affare last minute.