Roma, oggi l’assemblea dei soci: si discuterà dell’aumento di capitale da 150 milioni di euro e dell’approvazione del bilancio

Giornata importante in casa Roma. Come riportato da Il Tempo oggi è in programma l’assemblea dei soci azionisti della società giallorossa. Diversi i temi sul tavolo della discussione.

Gli argomenti più importanti sono senz’altro l’approvazione del progetto di Bilancio al 30 giugno 2019, e la discussione di un aumento di capitale da 150 milioni di euro. La ricapitalizzazione, infatti, potrebbe portare nuovi importanti partner per la Roma.