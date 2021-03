James Pallotta ha risposto ad alcune domanda riguardo all’ex consulente della Roma Franco Baldini

James Pallotta, ex presidente della Roma, in un domanda e risposta su Twitter ha toccato anche l’argomento Franco Baldini, ex consulente del club giallorosso, elogiandone l’operato. Pallotta ha così risposto alla domanda: «Crede che il suo grande sbaglio sia stata la speranza riposta in Baldini?».

«Seriamente? Non avete idea delle buone cose che ha fatto. Baldini è stato grande».