Roma, Pallotta sicuro: «Possiamo eliminare tutti»

Le parole di James Pallotta, presidente della Roma, sulla sfida con il Liverpool, valida per la semifinale di Champions League

James Pallotta, presidente della Roma, ha parlato della sfida tra i giallorossi e Liverpool in un’intervista rilasciata al The Guardian: «Anfield? Potrei andarci, lunedì sarò a Londra. Ma non ero presente nella partita d’andata contro il Barcellona, c’ero solo nel ritorno a Roma. Devo tenere presente la superstizione anche. Possiamo mandare fuori chiunque se giochiamo come con i blaugrana».

Il numero uno del club giallorosso continua: «La società? Non avevamo uno staff commerciale, né uno digitale. Non avevamo un canale Tv e una radio, mancavano anche gli studi. Ora abbiamo tutto. Lo stadio? Stiamo spendendo un milioni di euro al mese per lo staff, i progetti e questo tipo di cose. Non possiamo permetterci di posticipare tutto di un anno».