Roma, Patrick Kluivert assicura: «Justin sogna il Barcellona»

Patrick Kluivert rivela: «Sogno di vedere Justin con il Barcellona, anche lui ha espresso questo desiderio».

L’ex centravanti di Ajax, Milan e Barcellona, Patrick Kluivert, ha parlato del futuro di suo figlio Justin ai microfoni di “La Liga Lowdown”: «Il mio sogno – ha rivelato l’ex rossonero – è che possa firmare con il Barcellona e ripercorrere le mie orme. E anche lui ha espresso questo desiderio sui media». La Roma, insomma, attuale squadra di Justin, cui è legato contrattualmente fino al 2023, è vista solamente come una tappa di passaggio dall’ex attaccante. Per il momento però suo figlio, classe 1999, ai box per un problema muscolare, punta a rientrare il prima possibile e a ritagliarsi più spazio con la squadra di Di Francesco.

«Al momento la Roma è un buon club, – ha confermato papà Patrick – lui si sente bene in una squadra con un mix di giocatori giovani ed esperti. Justin deve adesso giocare più partite e passare per nuovi step, ma vederlo ripercorrere le mie orme sarebbe bellissimo». L’ex centravanti spiega quindi che suo figlio è molto diverso da lui a livello caratteriale: «Se giocasse già con la maglia del Barcellona, – ha detto – sarei molto più nervoso. Lui, rispetto a me, è molto più tranquillo. Sa reggere bene la pressione. Vederlo al Camp Nou, dove ho giocato, sarebbe strano, ma una bellissima sensazione». Le qualità non mancano di certo all’esterno offensivo classe 1999: per il momento però il Barcellona può attendere, la Roma se lo tiene stretto e spera di riuscire a farlo esplodere e a valorizzarlo nel calcio italiano.

