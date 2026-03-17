Roma, paura per El Aynaoui: rapina in casa nella notte! I banditi sequestrano l’intera famiglia: la ricostruzione dell’accaduto

Notte di paura per Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, vittima di una rapina nella sua abitazione in zona Castel Fusano. Secondo la ricostruzione dei fatti, intorno alle 3 una banda composta da sei uomini vestiti di nero, armati e con il volto coperto, sarebbe entrata nell’appartamento dopo aver forzato una grata della finestra del salone.

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Il calciatore e i familiari chiusi in una stanza

Una volta all’interno dell’abitazione, i rapinatori avrebbero radunato e chiuso in una stanza il giocatore giallorosso, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Momenti di forte tensione per tutti i presenti, costretti a subire l’azione del gruppo senza poter reagire.

Rubati gioielli, un Rolex e borse di valore

Dopo aver immobilizzato i presenti, la banda si sarebbe impossessata di gioielli per un valore stimato attorno ai 10 mila euro, oltre a un Rolex e ad alcune borse griffate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, mentre le indagini sono state affidate alla squadra mobile, che ora lavora per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.