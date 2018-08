Pellegrini sottolinea l’importanza della sfida casalinga contro l’Atalanta e saluta con affetto l’amico Strootman passato al Marsiglia

Lorenzo Pellegrini ha parlato nel pre partita della sfida tra Roma e Atalanta ai microfoni di Roma TV: «E’ una sfida molto importante, è la prima in casa e non veniamo sconfitti dall’Atalanta da un po’ all’Olimpico. Questo significa che potremo ottenere qualcosa in più stasera. Sappiamo che l’Atalanta potrebbe essere messa meglio fisicamente, avendo iniziato la propria stagione in anticipo a causa dell’Europa League, ma anche noi siamo in buona condizione. Vogliamo vincere per continuare la nostra marcia».

«Una vittoria – ha continuato il centrocampista giallorosso – può rappresentare anche una risposta a Juventus e Napoli e ci manterrebbe nelle zone alte di classifica. Prima però dobbiamo concentrarsi più su noi stessi e non sugli altri». Pellegrini ha poi commentato il passaggio già completato di Kevin Stroontman al Marsiglia per 25 milioni di euro più 3 di bonus. «Certamente tutti sono tristi per Kevin, era uno dei noi e rimarrà sempre nostro amico», ha detto il giocatore del club capitolino ai microfoni di Sky Sport.