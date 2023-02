Roma, Pellegrini si rammarica: «Siamo delusi. Zaniolo? Se avessi qualcosa da dirgli...»

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, si rammarica dopo l’eliminazione dei giallorossi dalla Coppa Italia

La Roma esce ai quarti dalla Coppa Italia e il capitano Lorenzo Pellegrini, a Sky Sport, analizza così la clamorosa eliminazione.

COSA NON E’ ANDATO – «Nel primo tempo abbiamo subito il gol che ha messo in salita la partia, poi loro si sono chiusi bene. La delusione è tanta, noi tenevamo molto alla Coppa, ma tra tre giorni si gioca e dobbiamo subito guardare avanti».

RAMMARICO – «Sì, in tre partite potevamo essere in finale. Certe volte quello che succede non ti sembra sia possibile. Tutta Roma però ora deve pensare alla prossima partita».

ZANIOLO – «Se avessi qualcosa da dire a Nicoló, gliela direi personalmente e non gliela farei arrivare tramite le telecamere. Scusatemi».