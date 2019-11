Roma, Petrachi: «Ecco cosa mi ha colpito di Fonseca»

Roma, il direttore sportivo Petrachi parla a pochi minuti dalla sfida con il Parma: ecco le parole del ds giallorosso

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con il Parma.

PETRACHI – «Pastore? Credo che molto del merito vada a Fonseca su come lo ha gestito e come ci ha lavorato. Fonseca mi ha catturato perché mi ha fatto vedere tutto quello che applicava in campo e quali fossero i principi. E’ piaciuto a tutti perché hanno visto il professionista e la persona per bene».