Roma, prove di rinnovo per Kolarov

Aria di rinnovo in casa Roma per il difensore serbo Aleksandar Kolarov, terzino appena uscito dal Mondiale con la sua Serbia e punto fondamentale nella difesa di Di Francesco.

La Roma pensa al rinnovo per Aleksandar Kolarov. Il giocatore serbo, con il contratto in scadenza nel 2020, è reduce dalla buona esperienza con la Serbia al Mondiale 2018 e autore del gol vittoria contro la Costa Rica con una punizione magistrale. Perno fondamentale nella difesa a 4 impostata ai giallorossi dal mister Eusebio di Francesco, anche in campionato Kolarov ha segnato alcuni gol offrendo sempre prestazioni più che positive.

Proprio per questo motivo la dirigenza giallorossa sta pensando al rinnovo del contratto per il giocatore per un ulteriore anno oltre alla scadenza attuale, quindi fino al 2021. La trattativa tra giocatore e dirigenza è ancora in fase iniziale, ma non ci dovrebbe problemi o dubbi sulla permanenza in giallorosso del giocatore che ha sempre dimostrato nella sua carriera di onorare il contratto con la propria squadra.