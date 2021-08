Roma, per Providence si fa avanti anche lo Stoccarda: pronta l’offerta

Roma, per Providence si fa avanti anche lo Stoccarda: i tedeschi sarebbero pronti a presentare al club giallorosso una prima offerta

Sebbene non abbia ancora esordito in prima squadra, il gioiellino della Roma Ruben Providence avrebbe già attirato su di sè gli occhi di molte società, pronte ad assicurarselo. Dopo Bologna e Spezia, anche un club tedesco sarebbe entrato in corsa per il giocatore.

Secondo quanto riportato dal portale Fussballtransfers, lo Stoccarda avrebbe pronta una prima offerta da presentare al club giallorosso: 3 milioni di euro la proposta in arrivo dalla Germania.